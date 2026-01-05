مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت محافظة القدس أن 80 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، إضافة إلى 350 آخرين دخلوا المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال.
وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد متواصل من قبل الجماعات الاستيطانية، التي تداوم على اقتحام المسجد الأقصى يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
وخلال شهر ديسمبر الماضي، شهد المسجد الأقصى 27 اقتحاما نفذها المستوطنون، في استمرار لانتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.ِ
