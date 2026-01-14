الذهب والفضة عند قمتين جديدتين
ارتفع الذهب اليوم ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.6 بالمئة، ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة.
وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولار أمس الثلاثاء.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 في المئة إلى 4624 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولارا للأوقية للمرة الأولى، وارتفع البلاتين بنسبة 3.5 في المئة إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.
وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 في المئة إلى 1873 دولارا.
