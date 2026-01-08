من هنا.. تردد قناة GEM SPORT HD الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:33 مساءً - يشهد البحث عن تردد قناة GEM SPORT HD الرياضية ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تأكيد القناة حصولها رسميًا على حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

وتعد القناة واحدة من القنوات الرياضية التي تحظى باهتمام واسع نظرًا لنقلها مباريات البطولة بشكل مباشر، مما جعلها محط أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية الباحثين عن بدائل لمتابعة المنافسات القارية.

تردد قناة GEM SPORT HD الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2026

يمكن استقبال قناة GEM SPORT HD بسهولة عبر القمر الصناعي Astra 4A بعدما حصلت القناة على حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2026 داخل عدد من الدول الأوروبية مثل أوكرانيا وبولندا وكازاخستان، إلا أن إشارتها تمتد لتشمل مناطق واسعة من الوطن العربي.