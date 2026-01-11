كيف ردت كوبا على تصريحات ترامب الأخيرة؟ ”أمريكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 08:19 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم إرسال النفط أو الأموال إلى كوبا مجددًا، بعدما عاشت لسنوات على إمدادات الفنزويلية.

وأوضح:

"عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا.. في المقابل، قدمت كوبا خدمات أمنية لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن معظم هؤلاء الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأمريكي الأسبوع الماضي.. فنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من البلطجية والمبتزين الذين احتجزوها رهائن لسنوات طويلة."

وأشار ترامب:

"فنزويلا الآن لديها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى جيش في العالم بفارق شاسع لحمايتها، وسنحميها".

ومن جانبه، رد وزير خارجية كوبا "برونو رودريجيز بارييا" على تصريحات ترامب، موضحًا أن بلاده لها الحق في استيراد الوقود دون الخضوع إلى الإجراءات المفروضة من الولايات المتحدة.

وأكد أن بلاده لن تخضع لتهديدات الولايات المتحدة العسكرية وابتزازها، واصفًا إياهم بالمجرمين الذين يهددون السلم الوطني.