رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 08:19 مساءً - بين جدران ملعب "أليانز أرينا" العريق، تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد 11 يناير 2026 نحو مواجهة تجمع بين القمة والطموح، حيث يستقبل بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني "البوندسليجا"، وهي مباراة يسعى من خلالها العملاق البافاري لتأكيد هيمنته، بينما يأمل "الذئاب" في إحداث مفاجأة تعيد ترتيب أوراقهم في جدول المسابقة.

بايرن ميونخ يتربع على عرش الصدارة برصيد 41 نقطة، بعد تقديمه نصف موسم استثنائي اتسم بالقوة الهجومية والصلابة الدفاعية؛ مما يجعله المرشح الأوفر حظًا لمواصلة سلسلة انتصاراته.

على الجانب الآخر، يقبع فولفسبورج في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، حيث يعاني الفريق من تذبذب النتائج هذا الموسم، ويبحث في معقل البافاريين عن نتيجة إيجابية تبعده عن دوامة مراكز الهبوط وتمنحه دفعة معنوية لما تبقى من الموسم.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج اليوم الأحد 11 يناير 2026 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج

يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج اليوم مباشرة عبر الوسائل التالية للبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

البث التلفزيوني: ستنقل المباراة عبر قناة MBC Action، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل منافسات الدوري الألماني في المنطقة العربية.

البث الرقمي عبر الإنترنت: يمكن لهواة المشاهدة عبر المنصات الذكية متابعة اللقاء بجودة عالية عبر منصة "شاهد" (Shahid) التي توفر تغطية مباشرة وشاملة لمباريات البوندسليجا.

وتعتبر هذه المواجهة فرصة لكتيبة ميونخ لتعزيز الفارق مع الملاحقين قبل الدخول في المنعطف الحاسم من البطولة، فهل ينجح فولفسبورج في عرقلة قطار الصدارة، أم تستمر السيطرة البافارية في معقلهم وبين جماهيرهم؟