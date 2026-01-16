روسيا تسقط 106 مسيّرات أوكرانية
أعلنت روسيا اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عشرات من الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 106 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وبيّنت أن الدفاعات الجوية أسقطت 44 طائرة مسيّرة فوق منطقة بيلغورود، و22 طائرة مسيّرة فوق منطقة ريازان، و11 طائرة مسيرة فوق منطقة روستوف، و11 طائرة مسيّرة فوق منطقة فورونيج، و7 طائرات مسيّرة فوق منطقة كورسك.
وأشارت إلى تدمير 4 طائرات مسيّرة فوق منطقة تولا، و4 أخرى فوق منطقة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق كلٍ من أراضي شبه جزيرة القرم، ومقاطعة أوريول ومقاطعة ليبيتسك.
الجدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.
