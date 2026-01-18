الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالله...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 02:23 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، وفاة صاحب السمو الأمير "بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود" وذلك وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وأوضح البيان أن صلاة الجنازة ستقام، بمشيئة الله، عصر اليوم الأحد الموافق 29 / 7 / 1447هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، على أن يتم تشييع الفقيد عقب الصلاة.

ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.