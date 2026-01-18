سعر apple iphone 18 يفاجئ الجميع.. موعد طرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 02:23 مساءً - يهتم العديد من مستخدمي هواتف الآيفون، بالتعرف على سعر apple iphone 18 وموعد طرحه في الأسواق المحلية والعالمية، حيث كشفت بعض التقارير والتوقعات حول ميعاد طرح الهاتف بالأسواق، وهو ما نستعرضه لكم السطور المقبلة في هذا التقرير فتابعونا.

سعر apple iphone 18

أشارت معظم التقارير والتوقعات، بأن شركة آبل ستقوم بتأجيل طرح هاتف iPhone 18 وهاتف iPhone 18e، ليكون بذلك ميعاد طرحهم في عام 2027 ضمن جدول الإصدارات المعدل.

أما عن الهواتف التي سيتم طرحها في هذا العام الحالي 2026 وبالتحديد في شهر سبتمبر المقبل متوقع بأن يكون هاتف iPhone 18 Pro وهاتف iPhone 18 Pro Max، مع توقعات بطر هاتفها القابل للطي.

أما عن سعر apple iphone 18 الرسمي، فأنه حتى الآن لا يوجد أي توقعات حوله أو الكشف عنه بشكل رسمي، ولكنه من المتوقع بأن تتبع الأسعار سلسلة هواتف iPhone 17، وبالنسبة للهاتف القابل للطي فمن المتوقع بأن يبدأ سعره من حوالي 2000 دولار أمريكي.

موعد طرح آيفون 18 بالأسواق

أوضحت بعض من التقارير بأن موعد طرح آيفون 18 بالأسواق، سينقسم إلى عامين، سيتم طرح بعض من الانواع في عام 2026 وهي الطرازات الفاخرة، ثم طرح الطرازات القياسية في وقت لاحق ومتوقع بأن تكون في ربيع عام 2027، أما عن المواصفات والتقنيات للهاتف سيتم الكشف عنها فيما بعد.