الإسكان تبدأ تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 02:23 مساءً - بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ إجراءات تخصيص عدد كبير من الوحدات السكنية، يصل إلى نحو 25 ألف شقة، ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني تشهده البلاد، والذي يضم 400 ألف وحدة بمختلف المدن الجديدة.

وأفادت الوزارة بأن عملية التخصيص انطلقت صباح اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة، وتشمل المواطنين الذين استكملوا خطوات الحجز المسبق، وسددوا قيمة جدية الحجز، على أن يتم توزيع الوحدات طبقًا للاختيارات التي سبق تسجيلها على منصة "مصر العقارية".

وطالبت وزارة الإسكان المتقدمين بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز لمتابعة موقف الطلبات، لافتة إلى أن يومي الأحد والإثنين تم تخصيصهما لإنهاء إجراءات وحدات مشروع "ديارنا" داخل المدن الجديدة.

وفي إطار دعم الاستثمار، أعلنت الوزارة عن إتاحة فرص جديدة للأراضي الاستثمارية بعدد من المدن، من بينها مدينة قنا الجديدة، حيث تم طرح قطعة أرض مخصصة للنشاط التجاري بمساحة 958 متر مربع، إلى جانب أرض أخرى للنشاط التعليمي تمتد على مساحة 7681 متر مربع، بأسعار تعكس طبيعة كل نشاط.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن المدينة تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، يمكن للراغبين الاطلاع عليها والتقدم لها من خلال بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.