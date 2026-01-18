يوم التأسيس 2026.. السعودية تمنح الموظفين والطلاب عطلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:30 مساءً - يترقب المواطنون السعوديون موعد يوم التأسيس 2026 بلهفة شديدة، متسائلين عن عدد الأيام المتبقة لهذا اليوم التاريخي الذي يرسخ الهوية الوطنية بين الأجيال.

تنطلق فعاليات يوم التأسيس، يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، وسط ترقبات شديدة لفعاليات هذا اليوم التاريخي.

وتزامنًا مع يوم التأسيس 2026، أعلنت السلطات السعودية منحه إجازة رسمية لجميع العاملين في المملكة سواء القطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك منح عطلة رسمية للطلاب.

يذكر أن هذا اليوم «يوم التأسيس»، هو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 م، على يد الإمام محمد بن سعود.

وفي هذا اليوم من كل عام، تطلق المملكة فعاليات ضخمة ثقافية وغنية وتراثية في مختلف المناطق بالسعودية، لتبرز قيم الفخر والانتماء الوطني بالتاريخ العريق للمملكة.