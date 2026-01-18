حبيب الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:30 مساءً - يواصل فريق برشلونة مشواره في منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، عندما يحل ضيفًا على ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة العشرين من بطولة الليجا.

ويدخل برشلونة المواجهة وهو متربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، حصدها من 19 مباراة تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، ساعيًا لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية.

في المقابل، يحتل ريال سوسيداد المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

ويخوض الفريق الكتالوني المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على راسينج بهدفين دون مقابل في بطولة كأس ملك إسبانيا، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

ويطمح برشلونة إلى تحقيق الانتصار من أجل توسيع الفارق مع ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، في ظل الصراع المحتدم على لقب الدوري.

الجدير بالذكر، من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إسناد مهمة التعليق علي أحداث المباراة للمعلق الشهير علي سعيد الكعبي للتعليق على أحداث اللقاء.