”بطرق مجانية مفتوحة” كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 02:23 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين ريال سوسيداد وبرشلونة، مساء الأحد، على ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، ويأمل في تحقيق فوز جديد يعزز صدارته ويقربه خطوة إضافية من الحفاظ على اللقب.

في المقابل، يحتل ريال سوسيداد المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف زحف البارسا وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة

تمتلك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني، حيث تُنقل مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

كيفية مشاهدة مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيقي TOD و beIN Connect، لمشتركي الخدمة.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، من خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباراة فيمكنك مشاهدتها عبر تطبيق NordVPN.