عادت للنايل سات.. تردد قناة MBC1 الجديد بأعلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 11:23 صباحاً - ازداد البحث الفترة الماضية للتعرف على تردد قناة MBC1 الجديد 2026 على القمر الصناعي نايل سات، حيث عادت تلك القناة مرة أخرى بعد انقطاع الفترة الماضية، فيما تكون تلك القناة من أفضل القنوات الفضائية والتي تقدم محتوى متنوع ومتميز، وذلك مع إذاعة العديد من المسلسلات والأفلام على مدار اليوم بجودة عالية اتش دي HD وبإشارة قوية وبدون تشويش.

تردد قناة MBC1 الجديد

يمكن ضبط تردد قناة MBC1 الجديد على القمر الصناعي نايل سات، ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي النايل سات.

بينما يكون التردد 11476.

كذلك الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ عبر 5/6.

استقبال قناة MBC1 الجديد على الريسيفر

في نفس السياق، ففور التعرف على أخر تحديث لتردد قناة أم بي سي 1 الجديد، يمكنكم اتباع بعض من الخطوات لتثبيتها على جهاز الريسيفر، ويكون ذلك عبر النقاط الآتية: