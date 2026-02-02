القاهرة الإخبارية : فتح بوابة معبر رفح وفى انتظار وصول المصابين من قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 12:34 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بفتح بوابة معبر رفح وفي انتظار وصول المصابين من قطاع غزة.

وذكرت قناة القاهرة الاخبارية، اليوم أن الدفعة تتضمن أعداد من السيدات والأطفال وكبار السن، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يقوم بتسهيل عملية استقبال العائدين من الفلسطينيين إلى غزة.

وأفادت تقارير إخبارية، ببدء توافد سيارات الاسعاف على مستشفى الهلال الاحمر في خان يونس؛ تمهيدا لنقل المصابين والمرضى من قطاع غزة؛ وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بشكل رسمي اليوم.