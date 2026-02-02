وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 12:34 مساءً - وصلت، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من العائدين من مصر إلى قطاع غزة، بالتزامن مع التشغيل الفعلى لمعبر رفح من الجانب الفلسطينى.

الهلال الأحمر المصري يسهل استقبال العائدين

وذكرت قناة (القاهرة) الاخبارية، اليوم أن الدفعة تتضمن أعداد من السيدات والأطفال وكبار السن، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يقوم بتسهيل عملية استقبال العائدين من الفلسطينيين إلى غزة.

وأفادت تقارير إخبارية، ببدء توافد سيارات الاسعاف على مستشفى الهلال الاحمر في خان يونس؛ تمهيدا لنقل المصابين والمرضى من قطاع غزة؛ وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بشكل رسمي اليوم.

جاهزية مستشفيات شمال سيناء

وأفادت التقارير بأن هناك أربعة مستشفيات في محافظة شمال سيناء في حالة جاهزية قصوى وهم (نخل وبئر العبد والشيخ زويد والعريش العام) لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

جهود مصر الطبية خلال فترات الهدنة

واستقبلت الدولة المصرية أكثر من 8 آلاف مصاب وجريح اثناء فترات الهدنة السابقة ، ونفذت أكثر من 5160 عملية جراحية في المستشفيات المصرية للمصابين الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة.