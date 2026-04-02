1345 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

1345 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي، إلى 1345 شهيدا وأربعة آلاف و40 جريحا.

وأفادت الوزارة في بيان، باستشهاد 27 مدنيا وإصابة 105 آخرين في استهدافات إسرائيلية جديدة لعدد من مناطق البلاد، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1345 شهيدا و404 جرحى.

في غضون ذلك، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يشن غاراته الجوية ويقصف بمدفعيته القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب والشرق، فيما تستهدف طائراته الحربية الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.