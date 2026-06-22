انفجار قوي يهز العاصمة القطرية
أفادت وزارة الداخلية القطرية مساء الأحد، بوقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال العاصمة الدوحة.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن الانفجار وقع داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية، التي تُعد من أهم المناطق الصناعية في قطر.
وتعمل فرق الدفاع المدني على السيطرة على الوضع واحتواء الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.
وأشار البيان إلى أن الحادث وقع دون تسجيل أي إصابات أو تسربات وفقا للمعلومات الأولية.
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