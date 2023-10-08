انت الأن تتابع خبر اليونيفيل تعلق على القصف المتبادل في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" إلى ضبط النفس، والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني".

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان "رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل اليوم إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفرشوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردا على ذلك".

وأضاف "نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق على كل المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة".

ولفت تيننتي إلى أن "حفظة السلام التابعين لليونيفيل في مواقعهم ويؤدون مهامهم، ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظا على سلامتهم".