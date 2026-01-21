نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات مصر الزراعية تحقق 9.5 مليون طن في 2025.. بزيادة 800 ألفا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 04:06 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد استثنائي لملف صادرات مصر الزراعية خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة، قد بلغت نحو 11.5 مليار دولار خلال العام، وهو أيضا رقم غير مسبوق، حيث استحوذت بذلك الصادرات الزراعية وحدها بشقيها على نسبة حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مما يؤكد دور القطاع الزراعي كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

الموالح تصدرت قائمة الصادرات الزراعية بقيمة 2 مليون طن

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية بكمية بلغت 2 مليون طن.

مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للبرتقال للعام السادس على التوالي

وتربعت مصر كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي، كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية 1.3 مليون طن، تليها البطاطا التي حققت طفرة كبيرة بوصولها إلى 387 ألف طن.

ووفقا للتقرير فجاء ترتيب أهم الصادرات كالتالي: الفاصوليا (طازجة وجافة) بكمية حوالي 336 ألف طن، والبصل الطازج بكمية 288 ألف طن، ثم العنب والذي بلغ حوالي 191 ألف طن، يليه الرمان والمانجو بكمية 136 ألف و126 ألف طن على التوالي، فضلا عن الطماطم والفراولة، حيث سجلتا 68 ألف و64 ألف طن على التوالي، مع نمو ملحوظ في الطلب الأوروبي.

أكثر من 405 منتجات زراعية مصرية تغزو 167 دولة حول العالم

وقال وزير الزراعة، أن ذلك الإنجاز يؤكد على نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحويل القطاع الزراعي إلى رافد رئيسي للعملة الصعبة، مشيرا إلى إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، نظرا للجودة التي يتمتع بها، حيث يتم حاليا تصدير نحو 405 منتج زراعي، إلى نحو 167 دولة حول العالم، وهو الأمر الذي يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية.

وأشاد فاروق بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر، والدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات، إضافة الى الرقمنة الكاملة لخدمات الحجر الزراعي التي سهلت إجراءات الفحص والاعتماد، مما قلص زمن الإفراج الجمركي وزاد من وتيرة التدفقات التصديرية.

فتح ما يزيد على 25 سوقاً تصديرياً جديداً خلال عام 2025

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم خلال عام 2025 فتح ما يزيد على 25 سوقاً تصديرياً جديداً، من أبرزها أسواق في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، ودول منطقة الكاريبي، لافتا إلى أبرز الجهود التي تم بذلها لتعزيز تنافسية صادرات مصر الزراعية، والتي يأتي من بينها منظومة التكويد والتي سمحت بتتبع المنتج من الحقل وحتى وصوله للمستهلك النهائي، فضلا عن الرقابة الصارمة والالتزام الكامل بمعايير الصحة النباتية والجودة العالمية، إضافة الى قدرة المنتج المصري على التفوق في الأسواق الأوروبية والخليجية.

