انت الأن تتابع خبر مصر : قتل سائحيْن إسرائيلييْن بالإسكندرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدر أمني مسؤول إن أحد أفراد الشرطة المعينين من خدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي في أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.



أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من أعضاء الفوج الإسرائيلي وأحد المصريين وإصابة آخر، لافتا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.