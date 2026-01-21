الرياض - كتبت رنا صلاح - من هو رفعت الأسد عم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد؟ تعرف على تاريخه العسكري، دوره في مجزرة حماة، الاتهامات الدولية، وحياته في المنفى قبل وفاته.

من هو رفعت الأسد .. جزار حماة

من هو رفعت الأسد؟ سيرة أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في سوريا



أُعلن اليوم الأربعاء عن وفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلًا عن مصدرين مطلعين. ويُعد رفعت الأسد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ السوري الحديث، نظرًا لدوره البارز في مجزرة حماة عام 1982، وقيادته لقوات «سرايا الدفاع» خلال حكم شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ويعود اسم رفعت الأسد إلى الواجهة مع كل تطور قضائي أو سياسي يتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.



من هو رفعت الأسد؟



رفعت علي سليمان الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وعم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد. وُلد عام 1937، وتدرّج في المناصب العسكرية حتى أصبح قائدًا ومؤسسًا لقوات سرايا الدفاع، وهي قوة عسكرية خاصة كانت تُعد من أكثر التشكيلات نفوذًا وتسليحًا داخل سوريا خلال السبعينات والثمانينات.



رفعت الأسد ومجزرة حماة 1982



يُتهم رفعت الأسد بأنه المسؤول الرئيسي عن مجزرة حماة التي وقعت في فبراير (شباط) 1982، عندما شنت القوات السورية حملة عسكرية واسعة ضد المدينة، ما أدى إلى:



* تدمير أجزاء كبيرة من مدينة حماة

* مقتل ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف مدني

* إبادة عائلات بأكملها



وبسبب هذه الأحداث، اكتسب رفعت الأسد لقب «جزار حماة» وفق توصيف وكالات أنباء دولية، من بينها وكالة الصحافة الفرنسية.



اتهامات دولية وملفات قضائية



في عام 2023، اتهمت النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد رسميًا بأنه:



* أصدر أوامر بعمليات قتل وتعذيب

* مارس معاملة قاسية ولا إنسانية

* نفّذ اعتقالات غير قانونية



وذلك خلال قيادته لسرايا الدفاع أثناء النزاع المسلح في مدينة حماة عام 1982.



وكانت منظمة "ترايل إنترناشيونال" الحقوقية السويسرية قد لعبت دورًا محوريًا في فتح هذه القضية منذ عام 2013.



محاولة انقلاب ونهاية النفوذ



في عام 1984، حاول رفعت الأسد تنفيذ انقلاب عسكري فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، ما أدى إلى:



* عزله من مناصبه العسكرية

* خروجه من سوريا

* بدء رحلة منفى استمرت 37 عامًا



المنفى في أوروبا والعودة إلى سوريا



أقام رفعت الأسد لسنوات طويلة في فرنسا، قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي فرنسي بالسجن 4 سنوات بتهم:



* غسل الأموال

* اختلاس أموال عامة سورية



وفي عام 2021، عاد إلى سوريا بعد إسقاط الملاحقة العملية بحقه نتيجة وضعه الصحي، رغم بقائه متهمًا في قضايا دولية.



تمثل شخصية رفعت الأسد نموذجًا صارخًا لحقبة من الحكم الأمني والعسكري في سوريا، حيث تداخلت السلطة السياسية مع القوة العسكرية المطلقة، دون مساءلة داخلية. ورغم محاولته الظهور لاحقًا كـ"معارض" لنظام بشار الأسد، فإن سجله التاريخي جعله أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط.



لماذا يُلقب رفعت الأسد بـ«جزار حماة»؟

لأنه قاد القوات المسؤولة عن مجزرة حماة عام 1982، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.



هل حوكم رفعت الأسد دوليًا؟

لم يُحاكم نهائيًا، لكنه واجه اتهامات رسمية في سويسرا وفرنسا تتعلق بجرائم حرب وفساد مالي.



متى عاد رفعت الأسد إلى سوريا؟

عاد عام 2021 بعد 37 عامًا في المنفى.



برحيل رفعت الأسد، يُطوى فصل من أكثر الفصول دموية في تاريخ سوريا الحديث، دون أن تُغلق ملفات العدالة بالكامل. ويبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة السوريين كأحد رموز القمع والعنف المرتبط بمرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.