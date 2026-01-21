الرياض - كتبت رنا صلاح - غداة إعلان دمشق ومسؤولين أكراد الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، تمهيدا لاستكمال البحث في اتفاق دمج القوات الكردية بالمؤسسات الحكومية، انتشرت قوات الأمن السورية الأربعاء داخل مخيم الهول الذي يؤؤي عائلات عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

قوات الأمن السورية تدخل مخيم الهول

ويأتي تسلّم القوات السورية لمخيّم الهول في وقت قالت واشنطن إن وظيفة الأكراد في التصدي للتنظيم انتهت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.



وفي محيط مخيّم الهول، رُصد رجال الأمن يفتحون بوابة حديدية ويدخلون إليه مع آلياتهم، بينما وقف عدد منهم لحراسة المدخل.



وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الثلاثاء عن انسحابها من مخيم الهول الذي يبلغ عدد قاطنيه أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي، وكان يخضع لحراسة شديدة، في حين أعلنت وزارة الدفاع عن جاهزيتها "لاستلام مخيم الهول وسجون داعش كافة".



أعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء التوصل إلى "تفاهم مشترك" جديد مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) "حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة".



وبموجب التفاهم، أمام قسد "مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا"، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع وقفا لإطلاق النار لمدّة أربعة أيام.



وأعلنت قوات قسد التزامها بوقف إطلاق النار، مؤكدة استعدادها "للمضي قدما في تنفيذ" الاتفاق "بما يخدم التهدئة والاستقرار".



وانسحبت القوات الكردية الثلاثاء إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة، وفق ما أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، مؤكدا أن "حمايتها خط أحمر".



ودعا عبدي التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى تحمّل مسؤولياته بشأن حماية المرافق التي يُحتجز فيها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من عدد منها.