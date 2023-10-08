انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن عدد المفقودين الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 مستوطنا وجنديا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت"القناة 12" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اليوم الأحد، إنه ليس من الواضح عدد المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم في غزة.

وأضافت، أنه بعد 24 ساعة لا تزال المعارك مستمرة في مستوطنات غلاف غزة وتحديدا في كفار غزة وبئيري ولم يتم تحقيق السيطرة مناطق سديروت وزكيم ورعيم وصوفا.