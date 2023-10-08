انت الأن تتابع خبر المغرب يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعت المملكة المغربية رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين وللبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

وبحسب بيان للسفارة المغربية في عمان اليوم الاحد، جاءت هذه الدعوة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس. واضافت السفارة، ان مشاورات مكثفة تجرى لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وكان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك قدم اليوم الأحد مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن.

واشار العكلوك في تصريحات الى ان "الطلب الذي قدمه للجامعة العربية جاء لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".