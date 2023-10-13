70 شهيدا جراء قصف قوات الاحتلال قافلة للنازحين بغزة

انت الأن تتابع خبر70 شهيدا جراء قصف قوات الاحتلال قافلة للنازحين بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على قافلة للنازحين بقطاع غزة.



وقال المكتب في بيان إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة النازحين ارتفع إلى 70 شهيدا وأكثر من 200.



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط أكثر من 40 شهيدا و150 إصابة جراء استهداف الاحتلال النازحين في قطاع غزة، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.



وتشهد مناطق في قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمدنيين بسبب قصف الاحتلال العنيف.



وقالت الأمم المتحدة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، وهو ما لاقى ردود أفعال دولية رافضة ومنددة.