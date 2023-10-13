انت الأن تتابع خبر الاحتلال يدفع بقوات راجلة داخل قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف جيش الاحتلال الإسرائيل، دفع بقوة عسكرية راجلة داخل قطاع غزة في محاولة للبحث عن المختطفين الذين اسرتهم الفصائل الفلسطينية .



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات نفذت مداهمات داخل قطاع غزة لاستكمال ما وصفه بتطهير مناطق القصف من الفصائل.



وبحسب قوله، فقد تم خلال هذه العمليات البحث عن المفقودين من قبل قوات المشاة والمدرعات قامت بالبحث عن نتائج قد تساعد في تحديد مكان المفقودين.



كما زعم أن قواته المتسللة أحبطت بنية تحتية ومنصات تحتوي مضادات أرضية كانت تطلق النار على الطائرات.