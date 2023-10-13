انت الأن تتابع خبر طوفان الأقصى .. حصيلة اليوم السابع سياسياً وعسكرياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طوفان الأقصى، ليست مجرد عملية عسكرية اطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الاحتلال الذي تمادى بانتهاكاته واعتداءاته في فلسطين المحتلة، بل يمكن اعتبارها خارطة جديدة لموازين القوى في المنطقة، نظراً للتطور النوعي الكبير للمقاومة وطريقة تعاملها مع الاحداث، وانتقالها من الدفاع إلى الهجوم والمبادرة بفرض رأيها الذي بات مسموعاً على مستوى العالم .

أسباب طوفان الأقصى

الاقتحامات المتواصلة من قبل لمستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، والمسيرات الاستفزازية التي كانوا يقومون بها داخل حرم المسجد.

حملات الاعتقال الواسعة، أوضحت محافظة القدس في تقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة، رصد اعتقال نحو (132) مقدسيا، ومن بين المعتقلين (62) طفلا و(32) سيدة، وبالمقارنة مع العامين الماضيين، بلغ عدد المعتقلين خلال العام 2021، إلى 536 حالة اعتقال من بينها (24) حالة اعتقال لسيدات، بينما وصل في العام 2022، إلى (607) حالة اعتقال.

قضية الأسرى الفلسطنين داخل السجون الإسرائيلية مع وجود عدد كبير من الأطفال بينهم، ضمن أبرز أسباب اندلاع العملية العسكرية طوفان الأقصى، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد حموري.

وأكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان العملية جاءت استباقا لهجوم كانت تنوي إسرائيل شنه على قطاع غزة فور انتهاء الأعياد اليهودية.

ماذا تختلف عملية طوفان الأقصى عن غيرها من عمليات المقاومة؟

يقول مراقبون ان أبرز ما يميز عملية طوفان الأقصى:

التوقيت: اختارت المقاومة يوم السبت في ختام الأعياد اليهودية وفي ذروة الاعتداءات على المسجد الأقصى، فكان توقيتا غير متوقع بالنسبة لجيش الاحتلال، ما كشف الفشل الاستخباري والعسكري الذريع.

اظهرت كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس في العملية العسكرية "طوفان الأقصى"، قدرة عسكرية كبيرة من خلال استخدام مجموعة طائرات مسيرة، والطائرات الشراعية.

استخدام البر والبحر والجو في الساعات الأولى للهجوم مع تضليل الرادارات.

تمكن عناصر المقاومة من التسلل واقتحام مستوطنات والسيطرة عليها وأسر وقتل عشرات الإسرائيليين.

من المفاجآت التي حملتها طوفان الأقصى، حجم إنجازات المقاومة الفلسطينية بالأرقام في وقت قليل جدا وإمكانات محدودة. كسر هيبة دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والأمنية بشكل غير مسبوق وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر والجندي المدجج بالسلاح المتفوق على الآخرين.

من المتوقع ألا تعود مستوطنات غلاف غزة لحالتها السابقة وربما تفكيكها عمليا وإن لم يحصل ذلك على شكل إعلان رسمي وتنفيذ مباشر من الدولة، وهو ما يشبه من زاوية ما تفكيك المستوطنات داخل القطاع بعد الانسحاب منه.

في يد المقاومة الفلسطينية عشرات الأسرى ولم يعد ممكناُ لأي حكومة إسرائيلية تجنب عقد الصفقة وبما يرضي المقاومة الفلسطينية وبتنازلات صعبة على الاحتلال، إذ إنه لن يكون بمقدورها تجنب الضغوط الداخلية عليها لاسترداد هذا العدد الكبير من الأسرى.

أظهرت المقاومة الفلسطينية عزما وتصميماً وتخطيطاً فاق كل التوقعات، ما سيغير النظرة الاسرائيلية والعالمية للمقاومة والفصائل الفلسطينية. بعض ردود الفعل العربية والعالمية تجاه ما يحدث في فلسطين المحتلة سارعت عدة دول إلى توجيه نداءات ودعوات لضبط النفس والتهدئة بعد العملية العسكرية التي أدت إلى سقوط الاف القتلى والجرحى والأسرى من الجانب الإسرائيلي، بالاضافة إلى آلاف الشهداء والمصابين والمشردين من الجانب الفلسطيني، نتيجة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق سكان غزة.

بعض ردود الفعل العربية والعالمية على عملية طوفان الأقصى

أمريكا أعلنت وقوفها بجانب "إسرائيل" ودعمها الكامل لها، وجاء ذلك من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال "إن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل دائما وحذر من أنه لا ينبغي لأي عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات".

بالاضافة إلى تصريحات وزير الدفاع الامريكي وكبار المسؤولين الامريكيين الداعمة لحق "اسرائيل" بالدفاع عن نفسها، بحسب تعبيرهم.

ووصفت عدد من الدول الاوروبية كبريطانيا وفرنسا، ان العمليات العسكرية ضد "إسرائيل" بأنها إرهابية.

فاستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات على إسرائيل.

المستشار الألماني أولاف شولتس وصف ما يجري في إسرائيل بأنه أخبار مروعة وندد بالهجمات التي تشنها حماس واعلن وقوف بلاده إلى جانب "إسرائيل".

نددت بريطانيا بما وصفته بـ"الهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين" وأكدت دعمها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: بريطانيا تدعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات مناسبة في إطار القانون الدولي، لإنهاء العنف.

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على منصة إكس أن بلاده "تندد بشدة بالهجمات الإرهابية الحالية على إسرائيل: وأكد ان أفعال العنف هذه غير مقبولة "نقف مع إسرائيل وندعم بالكامل حقها في الدفاع عن نفسها".

على المستوى العربي، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، محذرة من التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي سيفجر الأوضاع بشكل أكبر.

السعودية دعت الوقف الفوري للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لورزاة خارجيتها.

حذرت مصر من عواقب وخيمة لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وطالبت بضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر.

وعبرت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة وتدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت ودعت إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

اما قطر، حملت وزارة خارجيتها، الاحتلال وحده مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

الحصيلة غير النهائية للشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيليين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، وفرضت حصارا مطبقا على قطاع غزة وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه والوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، وفقا للقطاع الصحي والمنظمات الحقوقية.

وتسببت هذه المجازر بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 والإصابات إلى 130 برصاص الاحتلال في مواجهات بمناطق عدة في الضفة، ليرتفع بذلك شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ1843 شهيدا و7138 مصابا، بحصيلة غير نهائية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين خلال العملية العسكرية المستمرة منذ السبت إلى أكثر من 1300 شخص، وارتفع العدد المعلن للجنود القتلى منذ السبت الماضي إلى 258.