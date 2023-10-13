انت الأن تتابع خبر غوتيريش يدعو لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إلى أن غوتيريش وفريقه على اتصال دائم بسلطات الاحتلال الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية.

إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن دعوة قوات الاحتلال الإسرائيلية لنقل أكثر من مليون مدني يعيشون شمال غزة الى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، أمر مروع ولن يؤدي سوى إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة بشكل أكبر إلى حافة الهاوية.