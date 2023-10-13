انت الأن تتابع خبر ميقاتي :استهداف الصحفيين وصمة عار واليونيفيل يصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر للصحافيين في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت أن القصف الإسرائيلي لمناطق بجنوب لبنان أدى إلى استشهاد الصحافي عصام العبدالله من وكالة رويترز وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين اثنان منهم من قناة الجزيرة الفضائية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن قيادة القوة الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل) تتواصل بشكل فاعل مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية على جانبي الخط الأزرق لمحاولة تهدئة الوضع و"تجنب أي إساءة وخيمة للحسابات".

وأعرب عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بتجدد التفجيرات في منطقة عمليات يونيفيل، مشيراً إلى تلقي القوة تقارير مقلقة للغاية عن مقتل صحفي وإصابة آخرين، جراح بعضهم خطيرة.

وأضاف دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن حفظة السلام يواصلون أداء عملهم المهم، ويركزون على مهمتهم لتجنب أي انتشار للصراع في هذه المنطقة بشكل خاص.