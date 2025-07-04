 إصابة 11 فلسطينيا باعتداءات جيش الاحتلال في نابلس

الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب 11 فلسطينيًا، الجمعة، بسلسلة هجمات شنها مستوطنون متطرفون والجيش الإسرائيلي، طالت بلدات بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نشطاء فلسطينيون بأن الاعتداءات تركزت في بلدات بورين وجوريش وعقربا وبيتا، حيث أقدم المستوطنون على قطع عشرات الأشجار وسرقة أغنام وهاجموا منازل المواطنين.

في بلدة بورين، هاجمت مجموعة من المستوطنين أراضي البلدة، وشرعت بقطع عشرات أشجار الزيتون التابعة لعائلة صوفان على أطراف البلدة، قبل أن يهاجموا منزل العائلة ويرشقوه بالحجارة، وينصبوا خيمة في محيطه.

وفي بلدتي جوريش وعقربا، سرق مستوطنون أغناما من حظائر ومراع فلسطينية تحت تهديد السلاح.

أما في بلدة بيتا، فقد أسفر هجوم المستوطنين عن إصابة 3 فلسطينيين بعد اعتدائهم عليهم بالضرب، خلال محاولة المستوطنين اقتحام منزل قرب جبل صبيح ومحاولة إحراقه، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة لاحقًا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتفيد تقارير فلسطينية بأن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.