الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية “حساسة” في منطقة تل أبيب، بصاروخين بالستيين أحدهما “انشطاري”.

الحوثيون يقصفون تل أبيب بصواريخ بالستية

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إنهم أطلقوا “صاروخا بالستيا من نوع فلسطين2 الانشطاري مزود برؤوس متعددة والذي يستخدم للمرة الثانية، وصاروخاً آخر من نوع ذو الفقار نحو يافا”.

وأشار سريع إلى أن العملية أصابت “أهدافا حساسة وحققت أهدافها بنجاح”، وأنها تسببت في “هروع أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد، مؤقتا بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل إضافة إلى القدس الغربية المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس الغربية منذ اغتيال رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) وعدد من وزرائها بقصف إسرائيلي على صنعاء الأسبوع الماضي.

وأعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية بينها مبنى هيئة الأركان ومطار بن غوريون وسط إسرائيل، ومحطة كهرباء الخضيرة (شمال) وميناء أسدود (جنوب).

والسبت، أعلنت الجماعة مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.