الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت الشرطة الفلسطينية، السبت، عدد المسافرين الذين تنقلوا، عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي.

أكثر من 31 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

وقالت، إن إن أكثر من 31 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 45 مطلوبا للقضاء.



ووفقا للشرطة الفلسطينية فقد بلغ عدد المغادرين من الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن خلال الأسبوع الماضي (11339) مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية (19855) مسافرا.



ووصفت الشرطة حركة تنقل المسافرين بالنشطة.

القبض على مطلوبين



وقبضت الشرطة الفلسطينية خلال الفترة نفسها على (45) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، التابعة للسلطة الفلسطينية، أن إدارة المعابر التابعة للاحتلال الاسرائيلي أقدمت على إعادة 450 معتمرًا رغم حملهم تصاريح سفر رسمية ومعتمدة.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال أعاد 900 معتمر دفعة واحدة، الأمر الذي فاقم الأزمة وأدى إلى تعطيل جدول الرحلات بالكامل.

وحملت "الأوقاف" الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الأزمة وما ترتب عليها من معاناة للمعتمرين وإرباك لبرامج السفر.

ودعت الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل والضغط لوقف هذه الممارسات التي تمس بحرية العبادة والتنقل.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تمديد ساعات عمل جسر الكرامة، حيث يعمل منذ العدوان على غزة قبل ثلاث سنوات لساعات محدودة فقط، ما يؤدي إلى تكدس المسافرين.