الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط وسط ضربة أمريكية متوقعة لإيران، ونقل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، وتأهب الاحتلال الإسرائيلي لضربة استباقية من إيران.

الانتشار الأمريكي بالشرق الأوسط يبلغ أعلى مستوى منذ شهور

انتشار أمريكي في الشرق الأوسط

بلغ حجم الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ عملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية ضد إيران في يونيو الفائت، بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.



ولفتت الإذاعة إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تتواجد حاليا في المحيط الهندي، وستصل خلال الساعات القادمة إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).



ولفتت الإذاعة إلى أنه تم نشر ثلاثة أسراب من طائرات إف-15 في المنطقة، كما رصدت طلعات جوية عدة لطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز كي سي-135 وسي-17 في المنطقة.



وأشارت الإذاعة إلى التقارير التي تحدثت عن نشر منظومات الدفاع الجوي باتريوت وثاد في المنطقة.

سفن حربية تتجه للمنطقة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الجمعة، إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه في الوقت الحالي نحو إيران تحسبا لأي طارئ.



وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "كما تعلمون، لدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك، تحسبا لأي طارئ. لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، وسنرى ما سيحدث. لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران. أفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".



قبل عدة أيام، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

تأهب إسرائيلي لضربة استباقية

في المقابل، تتحسب إسرائيل لسيناريوهات متقدمة، إذ يواصل الجيش تعزيز استعداداته الدفاعية، بما في ذلك استدعاء قوات احتياط ونشر منظومات اعتراض صاروخي إضافية.



وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12 -نقلا عن مصادر مطلعة- بأن المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان السبت إلى إسرائيل، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



كما تستقبل إسرائيل قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الجنرال براد كوبر، الذي يصل إليها السبت، لإجراء مباحثات أمنية رفيعة المستوى، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.



وتصاعدت حدة التوتر بشكل غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تبادل تهديدات مباشرة بين الجانبين، فقد لوح مسؤولون إيرانيون، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، بأن أي استهداف للمرشد الأعلى علي خامنئي سيعد إعلان حرب شاملة، ويستدعي ردا واسعا.