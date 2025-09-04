الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال، مساء الخميس، أنه تمكن من اغتيال من وصفه بالناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، حذيفة الكحلوت المعروف بلقب "أبو عبيدة"، في هجوم نُفذ يوم السبت الماضي بالتعاون مع جهاز الشاباك.

جيش الاحتلال يعلن اغتيال أبو عبيدة وينشر صورة جديدة

وفي بيان لاحق، كشف الجيش عن صورة جديدة زعم أنها للكحلوت، عُثر عليها ضمن وثيقة في قطاع غزة، وتظهره واقفاً إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، معتبراً أن الصورة دليل إضافي على مكانته القيادية داخل الحركة.

وزعم البيان أن الكحلوت، الذي اعتاد الظهور متخفياً خلف قناع، كان يمثل "وجه حماس" والمسؤول عن الدعاية والحرب النفسية، متهماً إياه بالوقوف وراء نشر مقاطع عملية السابع من أكتوبر، إضافة إلى مقاطع أخرى لأسر جنود ومدنيين في غزة بهدف "التأثير على الوعي العام" في الأراضي المحتلة.