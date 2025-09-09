الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان الوفد المفاوض برئاسة خليل الحية نجا من العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف مقر اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة .

نجاة وفد حماس المفاوض من العدوان الاسرائيلي .. أسماء

وقال المصدر ان الغارة الاسرائيلية استهدفت الوفد اثناء اجتماعهم ومناقشتهم مقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب لانهاء الحرب في قطاع غزة .

وقد شن الطيران الحربي الاسرائيلي عصر اليوم عدوانا جبانا على قطر في انتهاك فاضح للسيادة القطرية.

ودانت الخارجية القطرية الهجوم الجبان وكشفت ان الغارات استهدفت مقرات سكنية لاعضاء المكتب السياسي لحركة حماس .

ورجح مصدر سياسي ان تقطع قطر جميع علاقاتها التجارية والدبلوماسية والسياسية مع الكيان الصهيوني ردا على العدوان الجبان .

ومحاولة الاغتيال استهدفت خليل الحية وزاهر جبارين وغازي حمد وباسم نعيم.