الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام ومحاصرة بلدات وقرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بذريعة أمنية، على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت في القدس، والتي أسفرت عن استشهاد المنفذين ومقتل 7 مستوطنين.

قوات الاحتلال تشن حملات اقتحام واعتداءات بالقدس

وذكرت محافظة القدس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما بأن هذا الطريق هو المنفذ الرئيسي الوحيد لنحو 70 ألف مواطن في المنطقة.

وأفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند حاجز الجيب، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات، مما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، اليوم الثلاثاء، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، بما فيها "السجود الملحمي" في ساحات الحرم الشريف.

وأوضحت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين.

وفي سياق آخر، فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.

وأفادت بلدية بيت عوا في بيان، بأن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل الأسير مسالمة، ومنعت الأهالي من الوصول إليه، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بزرع المتفجرات داخله وتفجيره بالكامل.