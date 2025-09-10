الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 64,656 والإصابات إلى 163,503 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم 12,098 شهيدًا و51,462 إصابة.

حصيلة شهداء غزة تتجاوز أربعة وستين ألفًا منذ بدء العدوان

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت المستشفيات 41 شهيدًا و184 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 12 شهيدًا و30 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة جراء استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينها طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 404 حالات وفاة، من ضمنها 141 طفلًا.