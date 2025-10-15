الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الناطق باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، على منصة إكس، إنه بناءً على "طلب وإصرار الجانب الباكستاني، سيُطبّق وقف إطلاق النار بين البلدين".

أفغانستان تؤكد موافقتها على طلب باكستان بوقف إطلاق النار

وأضاف مجاهد في بيانه، "كما تُوجّه الإمارة الإسلامية جميع قواتها لاحترام وقف إطلاق النار بعد الساعة 5:30 مساءً من هذه الليلة".

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم عن التوصل إلى تفاهم مع حركة طالبان الأفغانية بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في المناطق الحدودية، يستمر لمدة 48 ساعة بدءًا من الساعة السادسة مساء اللأربعاء، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وأكدت الخارجية الباكستانية أن الجانبين، الباكستاني والأفغاني، سيبذلان جهودًا مخلصة من خلال الحوار لإيجاد حل شامل للنزاع القائم، مشيرة إلى أن الاتفاق على وقف إطلاق النار يأتي ضمن مساعي تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية الحساسة.

وأوضحت الوزارة أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تم بطلب من الجانب الأفغاني، وأن الطرفين سيخوضان محادثات خلال الساعات الـ48 القادمة لمناقشة تفاصيل النزاع وإيجاد سبل لتجنب التصعيد المسلح، بما يعزز السلام والأمن في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الذي تلعبه باكستان كوسيط محايد بين مختلف الأطراف، لتعزيز فرص الحل السلمي للنزاعات الحدودية والأمنية مع طالبان الأفغانية، وضمان حماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

ويتوقع أن يسهم الاتفاق المؤقت في خلق بيئة مناسبة لاستمرار المباحثات بين الأطراف المعنية، وإتاحة فرصة لدراسة آليات طويلة الأمد لتحقيق السلام المستدام، في ظل تزايد الدعوات الدولية لتقليل العنف على الحدود وتعزيز التعاون الأمني بين باكستان وأفغانستان.