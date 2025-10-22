الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مساء الثلاثاء مواجهات عنيفة بين الشرطة وما لا يقل عن ألف متظاهر أمام فندق “سيتي ويست” الذي يُستخدم لإيواء طالبي اللجوء، بعد تقارير عن اعتداء جنـــ...سي على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات يُعتقد أنه ارتُكب من قبل أحد المقيمين اللاجئين في الفندق.

اعتداء لاجئ على طفلة يفجر احتجاجات في دبلن

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام الفندق، فيما رفع بعضهم أعلام أيرلندا وردّدوا هتافات مناهضة للاجئين.

رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن وصف الحادث بأنه “مقلق للغاية وخطير جدًا”، مؤكدًا أن الدولة أخفقت في حماية الطفلة، بينما دعا وزير العدل إلى عدم استغلال الجريمة لنشر الفتنة في المجتمع.

الحادث أثار من جديد الجدل حول سياسات اللجوء والهجرة في أيرلندا والمملكة المتحدة، خصوصًا بعد سلسلة من الاحتجاجات المشابهة أمام فنادق تؤوي لاجئين خلال الأشهر الماضية