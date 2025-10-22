الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتحت القيادة المركزية الأميركية، مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) في موقع قريب من الحدود الشمالية لغزة في 17 تشرين الأول، ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة، وذلك بعد أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أميركية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل دائم.

تفاصيل مركز التنسيق المدني-العسكري لدعم استقرار غزة

ويهدف مركز التنسيق المدني-العسكري إلى دعم جهود الاستقرار. ولن تنتشر القوات العسكرية الأميركية داخل غزة، بل ستعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى القطاع.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن جمع الجهات المعنية التي تتشارك هدف تحقيق استقرار ناجح في غزة أمر أساسي من أجل انتقال سلمي.

وأضاف أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيعمل أفراد من الولايات المتحدة على دمج ممثلين من دول شريكة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات دولية وقطاع خاص فور وصولهم إلى مركز التنسيق.

وسيقوم المركز أيضاً بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غرفة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة. كما تم تجهيز مكاتب وقاعات اجتماعات لتشجيع التخطيط التشاركي بين القادة والممثلين والموظفين.

وقد أنشأ نحو 200 من أفراد القوات الأميركية، ممن يمتلكون خبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن واللوجستيات والهندسة، مركز التنسيق المدني-العسكري تحت قيادة الفريق باتريك فرانك، قائد القيادة البرية الأميركية في المنطقة الوسطى (ARCENT).

وقال كوبر إن عمل الفريق دون كلل لبناء مركز التنسيق المدني-العسكري من الصفر، ويمكنهم أن يفخروا بمعرفتهم أنهم أنشأوا بنية أساسية ضرورية لتمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة.

ويقع المقر الرئيس للقيادة المركزية الأميركية في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، وهي تتولى توجيه وتمكين العمليات والأنشطة العسكرية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. أما القيادة البرية الأميركية في المنطقة الوسطى (ARCENT) فهي الذراع البرية التابعة للقيادة المركزية، وتتخذ من قاعدة شو الجوية في ولاية ساوث كارولاينا مقراً لها.