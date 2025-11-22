الرياض - كتبت رنا صلاح - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين، بينها إحراق منشأة زراعية ومسكناً في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة وبلدة حوارة ومنطقة رأس العين، واعتقلت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبناءه، إضافة إلى فلسطيني آخر في حي التعاون، وسط إطلاق نار كثيف في البلدة القديمة.

وفي جنين، شنت القوات حملة اعتقالات في بلدة قباطية، تخللتها مداهمات واسعة للمنازل وانتشار عسكري كثيف في الأحياء الشرقية والغربية.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال المدينة، بعد مداهمات وتفتيش للأحياء الشمالية والوسطى.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي حلوة في بلدة سلوان، وأغلقت الشارع الرئيسي وعرقلت حركة الأهالي، فيما استمرت عمليات التفتيش لساعات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية للمستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، حيث وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1076 اعتداءً منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، بينها 31 عملية هدم و18 عملية تجريف، إضافة إلى استشهاد 10 فلسطينيين واعتقال 130 آخرين خلال النصف الأول من الشهر.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الاعتداءات في الضفة الغربية عن استشهاد 1078 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر طبية فلسطينية.