الرياض - كتبت رنا صلاح - نفذت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، غارة جوية استهدفت سيارة مدنية على طريق "عين السماحية" بين بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الغارة، وسط أنباء أولية عن وقوع إصابات في صفوف من كانوا داخل المركبة، دون أن تتضح طبيعتها أو هوية المستهدفين حتى الآن.



وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية – الفلسطينية المحتلة، حيث تتكرر الغارات الجوية والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب اللبناني منذ أسابيع.