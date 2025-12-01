الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 70112 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170986 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء و1 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 356 شهيدًا و909 مصابين، وجرى انتشال 616 جثمانًا.