مدحت شلبي يعلن انتقال حقوق بث كأس العرب إلى MBC مصر برعاية هيئة الترفيه

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي مدحت شلبي حصول قناة MBC مصر على حقوق بث مباريات كأس العرب، في خطوة وصفها بأنها إضافة مهمة للجمهور الرياضي في المنطقة. وأكد أن القناة تستعد لتقديم تغطية مميزة تليق بحجم البطولة.

وأوضح شلبي أن الاتفاق جاء برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الذي لعب دورًا بارزًا في دعم هذا المشروع وبذل جهود كبيرة لضمان وصول البطولة إلى المشاهد العربي بأفضل صورة.

ووجّه شلبي في ختام حديثه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر للرياضة العربية، مؤكدًا أن نقل البطولة عبر MBC مصر سيمنح الجماهير فرصة متابعة الحدث بإخراج احترافي ومحتوى متكامل.