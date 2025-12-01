نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يشارك في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة وزراء دفاع من عدد من الدول الصديقة وأكثر من 500 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأكد الدكتور قنديل أن مشاركة جامعة حلوان تأتي في إطار حرصها على دعم جهود الدولة في تعزيز الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات التسليح والدفاع، ويعكس المكانة الرائدة لمصر في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن حضور الجامعة في هذا الحدث الدولي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الصناعية، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والدفاع.

ويستمر المعرض حتى الرابع من ديسمبر الجاري، بمشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، وسط توقعات باستقبال نحو 45 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بمجالات الدفاع والأمن.