 تركيا: نتخوف من فشل خطة ترامب في غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب وزير الخارجية التركي عن قلق بلاده من مستقبل مبادرة السلام الأميركية الخاصة بقطاع غزة، قائلاً إن أنقرة "تتخوف من فشل خطة الرئيس ترمب في غزة"، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الوزير أن الانتهاكات المتواصلة تشكل "خطراً كبيراً" يهدد العملية السياسية برمتها، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يقوّض الأسس التي تقوم عليها الخطة.

وشدد الوزير على أن المرحلة التالية من الخطة يجب أن تُنفذ وفق ترتيب واضح، موضحاً أنه "لا يمكن البدء بنزع سلاح حماس قبل تأمين انتشار قوة الاستقرار الدولية"، في إشارة إلى مخاوف تركيا من محاولات تغيير التسلسل الزمني المتفق عليه.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس خشية أنقرة من أن يؤدي أي تغيير في الأولويات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، أو إلى إضعاف الضمانات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

ويُعد التصريح التركي دعوة مباشرة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف الانتهاكات اليومية وتثبيت الهدنة، إذ تشير أنقرة إلى أن أي خطوات تتعلق بنزع السلاح لن تكون مقبولة دون وجود قوة دولية قادرة على فرض الاستقرار وضمان الالتزام بالاتفاق.