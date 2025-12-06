الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد جهاز الدفاع المدني الجزائري، اليوم السبت، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادث سير مأساوي وقع في ولاية بني عباس جنوب غربي الجزائر.

مصرع 9 وإصابة 10 بانقلاب حافلة في بني عباس الجزائرية

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث نتج عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 50 باتجاه ولاية بشار، وذلك على مستوى بلدة ودائرة تبلبالة.



وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن حصيلة ثقيلة لحوادث السير خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغت 12 وفاة و380 إصابة في مناطق متفرقة من البلاد.