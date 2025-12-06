الرياض - كتبت رنا صلاح - اندلعت حرائق غابات واسعة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، السبت، ملتهمة آلاف الأفدنة من الأحراش، ما دفع السلطات إلى إصدار دعوات عاجلة للإخلاء وتحذيرات عند أعلى مستويات الخطر لسكان الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

أستراليا تحث الآلاف على الفرار من حرائق الغابات

وأطلقت السلطات إنذارات طارئة لسكان منطقتي ووي ووي وفيجانس باي في الساحل الأوسط، حيث يقطن أكثر من 350 ألف نسمة، وذلك على بُعد نحو 45 كيلومترًا شمال سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدن أستراليا، مع تصاعد المخاوف من امتداد النيران وتفاقم الأوضاع.





وذكرت هيئة البث الأسترالية أن حرائق الغابات دمرت 16 منزلا.



وقالت خدمة الإطفاء الريفية في الولاية على موقعها الإلكتروني "غادروا الآن إذا كان الطريق مفتوحا باتجاه ووي ووي".



وقال مكتب الأرصاد الجوية إن موجة حارة تشهدها نيو ساوث ويلز اليوم السبت، بدرجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية، أدت لتفاقم خطر الحرائق في المنطقة.



وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان "رجاء اعتنوا ببعضكم واتبعوا نصائح السلطات".



وقالت السلطات إن أكثر من 50 حريقا تستعر في أنحاء الولاية، منها حريق في منطقة أبر هانتر أتى على ما يقرب من 25 ألف فدان.