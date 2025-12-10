الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير المالية في الكيان الصهيوني الغادر بتسلئيل سموتريتش الأربعاء إن إسرائيل أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يوافق على بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة

وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقبلية عليها.



وقال سموتريتش في بيان "نحن مستمرون..."، مضيفا أن الموافقة على الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات.."



وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية، ودعت قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.



وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية".



وتزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. ويشير تقرير للأمم المتحدة إلى ورود بلاغات عن 264 هجوما على الأقل في الضفة الغربية على الفلسطينيين في تشرين الأول، وهو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في 2006.