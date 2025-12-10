ماهو سر ضحكة عصام الحضري بعد خروج المنتخب من كأس العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - أثار مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، عصام الحضري، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له في أحد البرامج الترفيهية، تزامنًا مع خروج المنتخب المصري الثاني من بطولة كأس العرب.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وودع منتخب مصر كاس العرب، بعدما احتل المركز االثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين متتاليين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1)، وخسارة أمام الأردن، فى المقابل، يتربع المنتخب الأردنى على عرش الصدارة بتسع نقاط كاملة، محققاً 3 انتصارات على الإمارات (2-1) والكويت (1-0)، ومصر (3 - 0).

الجدل حول توقيت الظهور

انتشر المقطع بشكل كبير لظهور الحضري فيه بضحكات ومزاح مع مقدم البرنامج والضيوف محمد بركات، مما دفع البعض للاعتقاد بأن هذا الظهور التلفزيوني المرح جاء مباشرة بعد وداع المنتخب لفعاليات البطولة، وتسببت هذه التكهنات في تساؤلات حول مدى ملاءمة ظهور نجم كروي في برنامج ترفيهي بعد خيبة أمل وطنية.

الحقيقة خلف الكواليس حلقة "مُسجلة"

لكن، تبين لاحقًا أن الحلقة التي ظهر فيها عصام الحضري، والتي تم بثها عقب خسارة المنتخب أمام الأردن، كانت حلقة مُسجلة مسبقًا وليست على الهواء. وبذلك، فإن الضحكات والمواقف التي ظهرت في الفيديو كانت سابقة لخروج المنتخب من المنافسة.

توضيح ينهي التكهنات

وبذلك فإن ظهور الحضري لم يكن استخفافًا بمشاعر الجماهير التي كانت مصدومة بالخسارة، بل كان مجرد بث لبرنامج تم تصويره في وقت سابق. ويسدل هذا التوضيح الستار على الجدل المثار حول "سر ضحكة" الحضري بعد الإقصاء من كأس العرب.